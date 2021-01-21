В Севастополе выдача новогодних подарков продлится до середины февраля

Напомним, Департаментом труда и социальной защиты населения Севастополя к Новому 2021 году было закуплено 16 тысяч подарков для льготных категорий детей в возрасте от 0 до 14 лет. Это почти на 4 тысячи больше, чем в 2019 году. И выдача «сладких» подарков продолжается.

Большая часть сладостей выдана, конечно, в декабре. На сегодняшний день подарками обеспечено более 12 тысяч детей – льготников. Тех, кто еще не обратился за получением подарка, мы приглашаем в районные управления труда и соцзащиты по месту регистрации. Выдача продлится до середины февраля, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Жанну Финогенову.

По словам специалиста, в связи с пандемией изменились условия выдачи подарков, в том числе, дети-инвалиды и сироты получили новогодние подарки на дому. Выдача подарков производилась не только через районные управления органов соцзащиты, но и учреждения социального обслуживания, а также через муниципалитеты. К раздаче новогодних подарков были привлечены волонтеры и общественная организация инвалидов.

Выражаем благодарность от лица Департамента руководителям Администраций Орлиновского, Качинского, Андреевского и Терновского муниципальных округов, председателю Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» Аиде Менановой, а также волонтерам, которые помогали с выдачей подарков, — отмечает Жанна Финогенова.

Напомним, ранее получить такой подарок от государства могли дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и дети, лишенные родительского попечения, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС, дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей. В 2020 году этот перечень дополнился еще тремя льготными категориями: дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории «социально опасное положение», дети, состоящие на учете в учреждении социального обслуживания как находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, проживающие в социальном приюте для детей и подростков.