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В Севастополе выделят 4 млн рублей на выплаты "чернобыльцам"
фото: 1681551 (pixabay.com)

В Севастополе выделят 4 млн рублей на выплаты «чернобыльцам»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:53 16.04.2021

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Предлагается к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС выплатить единовременную денежную помощь не только пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, но и пострадавшим при атмосферных испытаниях на Семипалатинском полигоне, лицам, которые служили в подразделениях особого риска, и лицам, которые пострадали в результате аварии на радиозаводе «Маяк». На эти цели бюджетом предусмотрена общая сумма в размере четырех миллионов 45 тысяч рублей, – цитирует прес-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Выплату в этом году в Севастополе получат 903 человека.

СПРАВКА:

  • Ежегодно 26 апреля в нашей стране отмечается День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 2021 году отмечается 35-летие со дня Чернобыльской аварии.

В Севастополе выделят 4 млн рублей на выплаты "чернобыльцам"

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