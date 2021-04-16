В Севастополе выделят 4 млн рублей на выплаты «чернобыльцам»

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева.
Предлагается к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС выплатить единовременную денежную помощь не только пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, но и пострадавшим при атмосферных испытаниях на Семипалатинском полигоне, лицам, которые служили в подразделениях особого риска, и лицам, которые пострадали в результате аварии на радиозаводе «Маяк». На эти цели бюджетом предусмотрена общая сумма в размере четырех миллионов 45 тысяч рублей, – цитирует прес-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.
Выплату в этом году в Севастополе получат 903 человека.
СПРАВКА:
- Ежегодно 26 апреля в нашей стране отмечается День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 2021 году отмечается 35-летие со дня Чернобыльской аварии.
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