В Севастополе вынесли приговор бывшему чиновнику — за взятку и халатность

Гагаринский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента здравоохранения города Севастополя.

Он признан виновным по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, совершенное с вымогательством, в крупном размере), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение ущерба в крупном и особо крупном размере). Установлено, что в 2020 году обвиняемый, являясь первым заместителем директора Департамента здравоохранения города Севастополя, заключил 4 государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. При этом он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. В результате этого в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года бюджету города Севастополя причинен ущерб в размере свыше 20,8 млн рублей. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников составила всего 4,8 млн рублей. Кроме того, он же в период с октября 2019 года по март 2020 года путем вымогательства получил от генерального директора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Незаконное вознаграждение предназначалось за непрепятствование предпринимательской деятельности данной коммерческой организации на объектах здравоохранения в Севастополе, а также за способствование в заключении между ней и ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» договора на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного».

В ноябре 2021 года сотрудники УСФБ России по Республике Крым и г. Севастополю задержали мужчину. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в размере 8 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в бюджетных организациях, на срок 5 лет.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя