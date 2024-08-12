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В Севастополе вынесли приговор курьеру мошенников, обманувшему пожилых горожан на 1.5 млн рублей
Иллюстрация: euroradio.fm

В Севастополе вынесли приговор курьеру мошенников, обманувшему пожилых горожан на 1.5 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:43 12.08.2024

Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины.

Он  признан виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном и крупном размере).

Установлено, что в октябре 2023 года с целью легкого и быстрого заработка мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям по телефону и сообщали им заведомо ложную информацию о том, что их близкие якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Под этим предлогом им предлагали передать деньги для оказания помощи родным. После этого к потерпевшим приезжал курьер и забирал у них денежные средства. Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

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Таким образом, злоумышленник завладел деньгами семерых потерпевших на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину после получения им денежных средств у последней потерпевший. Деньги были изъяты и возвращены пожилой женщине. Расследование по уголовному делу проводилось следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил поддержанные прокурором гражданские иски потерпевших о взыскании с мужчины имущественного вреда, причиненного преступлениями.

Приговор в законную силу не вступил.

Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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