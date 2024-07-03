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В Севастополе вынесли приговор мошеннику, похитившему у пенсионеров порядка 2 млн рублей
Иллюстрация: euroradio.fm

В Севастополе вынесли приговор мошеннику, похитившему у пенсионеров порядка 2 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:06 03.07.2024

Ленинский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Молдавской Республики, выступившего курьером дистанционных мошенников.

Он признан виновным по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Согласно приговору суда, в марте 2023 года молодой человек с целью легкого и быстрого заработка вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям по телефону и сообщали им заведомо ложную информацию о том, что их близкие якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Под этим предлогом злоумышленники предлагали передать им деньги для оказания помощи родным. После этого к обманутым потерпевшим приезжал курьер и забирал у них денежные средства. Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Таким образом, в течение пяти дней у шести пожилых жителей Севастополя похищено около 2 млн рублей.

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли преступную мошенническую схему и задержали курьера при выходе из подъезда последнего потерпевшего. Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя проведено расследование. Мужчина заключен под стражу.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя назначил виновному 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлениями.

Материалы в отношении иных участников группы выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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