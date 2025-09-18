Прямо сейчас:
В Севастополе вынесли приговор мужчине, который продал найденный револьвер
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:59 18.09.2025

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений обвинительный приговор Гагаринского районного суда г. Севастополя в отношении местного жителя 1998 года рождения.

В июле 2025 года мужчина признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Установлено, что в апреле 2024 он обнаружил в гараже револьвер «Galand» и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем подыскал покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тыс. рублей. Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ во взаимодействии с УУР УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя. Оружие и патроны изъяты из незаконного оборота, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Суд первой инстанции назначил виновному 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защитник осужденного обжаловал данное судебное решение, настаивая на его смягчении. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о соразмерности назначенного наказания. Доводы апелляционной жалобы адвоката отклонены. Приговор вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

