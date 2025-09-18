В Севастополе вынесли приговор мужчине, который продал найденный револьвер

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений обвинительный приговор Гагаринского районного суда г. Севастополя в отношении местного жителя 1998 года рождения.
В июле 2025 года мужчина признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Установлено, что в апреле 2024 он обнаружил в гараже револьвер «Galand» и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем подыскал покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тыс. рублей. Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ во взаимодействии с УУР УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя. Оружие и патроны изъяты из незаконного оборота, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Суд первой инстанции назначил виновному 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Защитник осужденного обжаловал данное судебное решение, настаивая на его смягчении. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о соразмерности назначенного наказания. Доводы апелляционной жалобы адвоката отклонены. Приговор вступил в законную силу.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Севастополя