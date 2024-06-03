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В Севастополе вынесли приговор мужчине, который пытался стать наркоторговцем с помощью интернет-магазина
Иллюстрация: ВК

В Севастополе вынесли приговор мужчине, который пытался стать наркоторговцем с помощью интернет-магазина

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:01 03.06.2024

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Установлено, что мужчина, действуя в сговоре со своим знакомым и иными неустановленными лицами, в июле 2023 года с целью получения незаконного заработка решил участвовать в незаконном сбыте наркотиков с помощью интернет-магазина. Вместе с подельником он получил оптовую партию мефедрона, которую расфасовал на 30 свертков для дальнейшего сбыта на территории города. Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность мужчины в тот момент, когда он обустраивал тайники-«закладки» в районе автомобильного рынка в Гагаринском районе г. Севастополя. Злоумышленник пытался убежать от них, выбрасывая по пути свертки с наркотиком, но был задержан, а в дальнейшем заключен под стражу. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 155 г мефедрона, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 6,6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Материалы в отношении иных участников группы выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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