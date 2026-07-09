В Севастополе вынесли приговор мужчине — обеспечивал работу двух сим-боксов для дистанционного мошенничества

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Тольятти.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, совершенное организованной группой).

Установлено, что осужденный являлся участником организованной группы. В октябре 2025 года с целью заработка он установил в арендованных квартирах в Севастополе две мини-станции для одновременного использования большого количества сим-карт и обеспечил их работу. Оборудование использовалось мошенниками для совершения звонков гражданам с целью хищения их денег под разными предлогами. В результате функционирования сим-боксов от мошеннических действий пострадали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Челябинской областей.

Незаконная деятельность осужденного пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Изъяты роутеры, ноутбук, абонентские терминалы пропуска трафика и комплектующие к ним, а также не менее 250 сим-карт операторов мобильной связи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.