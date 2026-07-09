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В Севастополе вынесли приговор мужчине - обеспечивал работу двух сим-боксов для дистанционного мошенничества
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе вынесли приговор мужчине — обеспечивал работу двух сим-боксов для дистанционного мошенничества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:50 09.07.2026

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Тольятти.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, совершенное организованной группой).

Установлено, что осужденный являлся участником организованной группы. В октябре 2025 года с целью заработка он установил в арендованных квартирах в Севастополе две мини-станции для одновременного использования большого количества сим-карт и обеспечил их работу. Оборудование использовалось мошенниками для совершения звонков гражданам с целью хищения их денег под разными предлогами. В результате функционирования сим-боксов от мошеннических действий пострадали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Челябинской областей.

Незаконная деятельность осужденного пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Изъяты роутеры, ноутбук, абонентские терминалы пропуска трафика и комплектующие к ним, а также не менее 250 сим-карт операторов мобильной связи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в течение двух лет.

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Осужденный взят под стражу в зале суда.

Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфискованы.

Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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