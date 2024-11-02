В Севастополе вынесли приговор обвиняемому в покушении на сбыт амфетамина в крупном размере

Установлено, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков владелец кафе для получения незаконной прибыли приобретал у неустановленных лиц оптом запрещённые вещества, перевозил их к месту своего жительства, где хранил, фасовал на разовые дозы и в дальнейшем сбывал среди наркозависимых лиц на территории Севастополя.

В мае 2024 года мужчина отправился на принадлежащем ему автомобиле Hyundai в один из населённых пунктов Крыма, где получил очередную партию синтетического наркотика «амфетамин» массой более 100 граммов, расфасованную в шесть полиэтиленовых пакетов. Для соблюдения конспирации наркоторговец спрятал запрещённый товар в автомобильную подушку и выехал назад в Севастополь. По пути его следования, в районе села Орловка, он увидел сотрудника Госавтоинспекции, который подал ему сигнал остановки. Понимая, что его противоправная деятельность может быть изобличена, злоумышленник не выполнил законное требование сотрудника полиции, а, совершив наезд на находившегося рядом с автоинспектором сотрудника спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол», ускорился с намерением скрыться. Во время начавшейся погони наркосбытчик выбросил из машины подушку с наркотиками, пытаясь таким образом избавиться от главной улики. Уйти от преследования правонарушителю не удалось – в считанные минуты его автомобиль был принудительно остановлен и заблокирован, а он задержан, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы полиции была обнаружена автомобильная подушка, начинённая «синтетикой», а из транспортного средства изъяты смартфоны и банковские карты, которые задержанный использовал в своей преступной деятельности. Также во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли электронные весы высокой точности и мерную ложку со следами порошкообразного вещества, фасовочные материалы и другие предметы, имеющие доказательное значение.

В отношении обвиняемого старшим следователем следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по факту наезда на сотрудника Росгвардии полицейскими были собраны и переданы материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю