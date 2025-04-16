В Севастополе вынесли приговор пенсионеру-педофилу

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя.

Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Осужденный проживал в индивидуальном жилом доме в Нахимовском районе г. Севастополя. Он втерся в доверие к соседской 10-летней девочке, показывал ей цветы в своем саду и, таким образом, заманил к себе. В июле 2024 года, пользуясь психологической незрелостью и беспомощным положением ребенка, пожилой мужчина совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

Девочка рассказала о случившемся маме, которая обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование провел территориальный орган следственного комитета.

Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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