В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы Ольги Цирик. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что Цирик в 2023 году, находясь на территории Севастополя, по собственной инициативе установила в одном из интернет-мессенджеров связь с представителем спецслужб вооруженных сил Украины с целью конфиденциального сотрудничества. По его указанию она проводила фотографирование и собирала сведения о местах расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота, а затем передавала эти данные ГУР МОУ для использования против безопасности Российской Федерации.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали женщину, — сообщили в пресс-службе ведомства.