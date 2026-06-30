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В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:08 30.06.2026

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы Ольги Цирик. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ  (государственная измена).

Установлено, что Цирик в 2023 году, находясь на территории  Севастополя, по собственной инициативе установила в одном из интернет-мессенджеров связь с представителем спецслужб вооруженных сил Украины с целью конфиденциального сотрудничества. По его указанию она проводила фотографирование и собирала сведения о местах расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота, а затем передавала эти данные ГУР МОУ для использования против безопасности Российской Федерации.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали женщину, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Цирик наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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