В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что в 2023 году Григорян вместе со своей семьей переехал из Севастополя в Испанию. Проживая там, он нашел в интернет-мессенджере финансовые проекты для сбора денежных средств на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств. В период с августа 2023 по февраль 2024 года мужчина переводил на их счета денежные средства для целевого обеспечения текущих нужд вооруженных сил Украины. Таким образом, Григорян оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Действия злоумышленника выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В 2024 году мужчина вернулся в Севастополь, чтобы продать здесь свое имущество, и был задержан по подозрению в государственной измене.

Севастопольский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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