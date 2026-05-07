В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы и двух проживающих в России иностранных граждан в возрасте 35 и 37 лет. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, женщина осуждена по ч. 4 ст. 327 УК РФ (в редакции от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) (подделка официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, с целью скрыть совершение другого преступления).

Установлено, двое осужденных иностранцев договорились оказать содействие трем соотечественникам в организации их незаконного пребывания и трудоустройства на полуострове Крым. В период с мая по август 2024 года они предоставили им для проживания арендованный дом в Севастополе и привлекли к работе на строительных объектах без официального оформления. Третья соучастница, обладая специальными познаниями в области миграционного законодательства, изготовила поддельные документы, свидетельствующие об их постановке на учет по месту пребывания в Севастополе. Таким образом, злоумышленники создали условия для уклонения указанных лиц от миграционного контроля со стороны правоохранительных органов. Их действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В настоящее время иностранцы, которые незаконно находились в Севастополе, покинули полуостров Крым.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки 1 год и 9 месяцев, 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщина приговорена к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 1 года.

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

