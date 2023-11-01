В Севастополе вынесли приговор убийце

Государственные обвинители прокуратуры города Севастополя доказали в суде вину 63-летнего местного жителя в совершении убийства. Приговор постановлен Ленинским районным судом г. Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу о том, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения за совершенное деяние. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что в октябре 2022 года злоумышленник распивал спиртные напитки со своим 69-летним знакомым в его квартире на ул. П. Силаева. В ходе возникшего между ними конфликта гость избил хозяина жилища и перерезал ему горло. После этого он скрылся с места совершения преступления, выбросив орудие убийства. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность мужчины к совершению указанного преступления. Он задержан и заключен под стражу, — отмечают в пресс-службе суда.
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