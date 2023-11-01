В Севастополе вынесли приговор убийце

Государственные обвинители прокуратуры города Севастополя доказали в суде вину 63-летнего местного жителя в совершении убийства. Приговор постановлен Ленинским районным судом г. Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу о том, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения за совершенное деяние. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в октябре 2022 года злоумышленник распивал спиртные напитки со своим 69-летним знакомым в его квартире на ул. П. Силаева. В ходе возникшего между ними конфликта гость избил хозяина жилища и перерезал ему горло. После этого он скрылся с места совершения преступления, выбросив орудие убийства. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность мужчины к совершению указанного преступления. Он задержан и заключен под стражу, — отмечают в пресс-службе суда.

Расследование проведено следственным отделом по Ленинскому району г. Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. Подсудимый не признавал, что совершил умышленное убийство, однако собранные в ходе следствия и представленные государственными обвинителями доказательства подтвердили его виновность. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.