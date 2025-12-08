В Севастополе вынесли приговор участнице орггруппы, у которой изъяли почти 0,7 кг «соли»

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 30 – пп. «б», «г» ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном и крупном размере).

Установлено, осужденная присвоила себе рюкзак погибшего знакомого, в котором находилось наркотическое средство мефедрон массой более 150 граммов, весы и упаковочный материал, и решила заняться наркоторговлей. С помощью интернет-мессенджера она вступила в сговор с неустановленным лицом о совместном незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин. Она взяла на себя обязанности за вознаграждение фасовать вещество на мелкие дозы и размещать в тайниках-«закладках» на территории Севастополя для дальнейшего сбыта покупателям. Таким образом, девушка планировала распространить наркотик своего погибшего друга и еще одну оптовую партию мефедрона, полученную ею позже от сообщника.

В апреле 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий данную преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Из дома, где проживала осужденная, и из всех тайников изъято почти 700 граммов запрещенного к обороту вещества.

Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденная взята под стражу в зале суда.

Материалы в отношении ее сообщника выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

