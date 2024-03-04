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В Севастополе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пешеход
Фото: прокуратура

В Севастополе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пешеход

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:01 04.03.2024

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1982 года рождения.

Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Установлено, что в январе 2021 года мужчина со своими знакомыми употреблял спиртные напитки в гаражном кооперативе в Гагаринском районе г. Севастополя. Позже, в темное время суток, компания решила покинуть помещение гаража на автомобиле «Фиат», за руль которого сел обвиняемый. При этом в районе дома № 45 по ул. Академической водитель совершил наезд на одного из своих товарищей, который ушел из гаража раньше остальных. После этого, нарушитель скрылся с места происшествия, а пешеход скончался от полученных травм в лечебном учреждении, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Гагаринский районный суд г. Севастополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также по приговору суда он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет после отбытия основного наказания.

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источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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