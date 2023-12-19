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В Севастополе вынесли приговор женщине, распространявшей наркотики
Фото: 1obl.ru

В Севастополе вынесли приговор женщине, распространявшей наркотики

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:26 19.12.2023

Нахимовский районный суд г. Севастополя, согласившись с доводами первого заместителя прокурора города Дмитрия Теллина, который поддержал государственное обвинение, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении женщины 1993 года рождения.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Установлено, что в конце июля 2023 года обвиняемая с целью заработка договорилась в сети Интернет с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о совместном сбыте наркотиков. Она получила от подельника координаты тайника с мефедроном общей массой более 500 г. В дальнейшем за денежное вознаграждение она собиралась расфасовать наркотик на более мелкие дозы, спрятать их на территории Севастополя и сбывать наркозависимым лицам, предоставляя сведения о местах расположения «закладок». Преступный план не удалось реализовать, так как в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю задержали женщину непосредственно после изъятия оптовой партии мефедрона на ул. Ген. Мельника, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Суд с учетом доводов государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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