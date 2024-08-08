В Севастополе выплата на школьную форму станет фиксированной

На заседании Правительства Севастополя внесли изменения в порядок выплаты денежной компенсации на покупку школьной формы детям из многодетных семей.

Ранее компенсация предоставлялась путём возмещения затрат на приобретение школьной формы в соответствие с чеками, но при этом компенсировалось до трёх с половиной тысяч рублей на каждого ребёнка. Теперь выплата будет предоставляться без чеков в фиксированном размере, который со следующего года будет индексироваться.

А также при определении права на получение выплаты будет учитываться прожиточный минимум на душу населения, а не на семью.

Будет изменён механизм предоставления данной материальной помощи – вместо компенсации с предоставлением чеков установят фиксированный объём помощи в размере трёх с половиной тысяч рублей на каждого ребёнка. Это позволит не запрашивать у родителей чеки за приобретение школьной формы. К тому же, дети из многодетных семей, которые находятся на полном государственном обеспечении, будут иметь право на эту помощь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Бардакову.

Губернатор города поручил проработать вопрос контроля использования этой финансовой помощи по назначению.

Обращаем внимание, что выплата теперь будет распространяться и на детей из многодетных семей, которые находятся на полном государственном обеспечении, это относится к учащимся Севастопольского президентского училища, учащимся интерната и учащимся Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ.

Заявление на получение выплаты подают родители или законные представители детей.

Напомним, что приём заявлений стартует 15 августа и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно в районном управлении соцзащиты, записаться на прием можно по ссылке, на госуслугах или в МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя