В Севастополе выплата при заключении контракта с МО выросла до 900 тысяч рублей
фото: © РИА Новости Крым

В Севастополе выплата при заключении контракта с МО выросла до 900 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 30.01.2026

В Севастополе до 900 тысяч рублей увеличена региональная единовременная выплата для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны с февраля 2026 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.

По моему поручению размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, которые с 1 февраля 2026 года заключат контракт с Минобороны для прохождения военной службы, в том числе в подразделениях беспилотных систем, составит 900 тысяч рублей, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее постановление принято на заседании правительства города. До этого, с прошлого года, такая выплата в Севастополе составляла 700 тысяч рублей. Она назначается беззаявительно на основании данных из военкомата.

В Севастополе действует широкий спектр мер поддержки для участников специальной военной операции. В их числе и предоставление земельных участков, и компенсация в миллион рублей, и социальные выплаты, и компенсация расходов на оплатууслуг ЖКХ, и бесплатный проезд в пассажирском транспорте, и право на получение бесплатной юридической помощи, и помощь в трудоустройстве и другие меры, – также перечислил Развожаев.

В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым 

