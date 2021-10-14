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Минтруд уточняет: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично
Фото: discover24.ru

В Севастополе выплату на школьников можно получить до 1 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 14.10.2021

Севастопольцы, которые еще не обратились за единовременной денежной выплатой к началу учебного года, могут подать заявление до 1 ноября. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг либо через клиентские службы Пенсионного фонда.

На сегодня в отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю поступило свыше 47 тысяч заявлений. Средства уже получили более 60 тысяч школьников.  Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается семьям с детьми от 6 до 18 лет (рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года), которые проживают на территории России. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого такого ребенка. Средства также могут получить усыновители, опекуны и попечители детей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, если они продолжают получать общее образование — учатся в школе.

Напомним, факт обучения в школе не влияет на выплату детям, которым на 2 июля 2021 года не исполнилось 18 лет.

В Севастополе выплату на школьников можно получить до 1 ноября

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