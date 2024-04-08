В Севастополе выплатят компенсации горожанам, пострадавшим от обстрела

На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопросы выплаты компенсаций за имущество и транспортные средства, повреждённые в результате недавнего ракетного обстрела со стороны ВСУ.

По информации департамента общественной безопасности, к настоящему времени от жителей города поступило 289 обращений: 216 из них касаются недвижимости и 73 — автомобилей. Комиссия по оценке ущерба рассмотрела 63 материала. В ходе заседания было принято постановление о выделении средств для выплат финансовой помощи севастопольцам. Сумма выплат индивидуальна и зависит от характера и объёма повреждений. Михаил Развожаев поручил департаменту труда и социальной защиты населения осуществить выплаты в ближайшее время.

Как подчеркнул глава города, в отношении повреждённых автомобилей принято решение о выплате суммы ущерба в полном объёме.

Что касается компенсации за поврежденные машины, то здесь приняли решение, что сумма ущерба пострадавшим будет выплачена в полном объеме. Департамент транспорта при помощи специализированных организаций проводит анализ рыночной стоимости повреждений машин, пострадавших от обстрелов, составляет акт, и в течение 20 дней документы направляются в комиссию по определению размера финансовой помощи, которая принимает окончательное решение, — сказал глава города.

В настоящее время рассмотрение заявлений продолжается. Все, кто ещё не успел подать заявление, могут обратиться в местную администрацию внутригородского муниципального образования по месту повреждения имущества. Заявление можно подать письменно, при личном посещении администрации, направить по почте или обратиться по номерам телефонов администраций. Контактные данные и адреса заявителей, поступившие через «Систему-112», также передаются для работы в соответствующую администрацию. Обратиться в муниципальную комиссию можно в течение 6 месяцев со дня повреждения недвижимого имущества, а в случае с машинами — в течение 30 дней со дня повреждения.

Выплаты производит департамент труда и социальной защиты населения за счет средств резервного фонда правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя