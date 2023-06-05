В Севастополе выпускники сдают ЕГЭ по физике и истории

Для выпускников школ продолжается основной период сдачи ЕГЭ-2023 – 5 июня одиннадцатиклассники пишут экзамен по физике и истории. В Севастополе ЕГЭ по истории сдают 410 человек, на ЕГЭ по физике зарегистрированы 457 выпускников. Испытания проходят в пяти пунктах проведения экзаменов, развернутых на базе общеобразовательных школ города.

ЕГЭ по физике и истории – это экзамены по выбору. Их выпускники сдают в качестве вступительного экзамена в вуз. Число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, у нас осталось прежним в сравнении с прошлым годом. На 10% увеличилось количество участников, которые хотят сдавать ЕГЭ по истории. В этом году не менее 20% заданий экзаменационной работы по истории содержат факты о Великой Отечественной войне. Также увеличено время выполнения работы с 3 часов до 3 часов 30 минут. За это время ребятам предстоит выполнить 21 задание, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривонос.

Каждый вариант экзаменационной работы по физике состоит из 30 заданий, общее время выполнения работы – 3 часа 55 минут. Для многих выпускников, которые сдают ЕГЭ по физике, это заключительное испытание.

Я уже сдала ЕГЭ по русскому языку и математике. Для меня это последний экзамен, который необходим для поступления. Я готовлюсь поступить в технический вуз, мне интересно это направление. Есть небольшое волнение, конечно, но в целом чувствую себя уверенно. Готовилась со своим преподавателем, решала задачи из банка заданий ЕГЭ по физике, занималась в онлайн-школе. Процедура экзамена уже привычна, поэтому сейчас я сосредоточена только на материале, который мне необходим для экзамена, – отмечает выпускница школы № 58 Элина Гилка.

При написании ЕГЭ по физике разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой, на ЕГЭ по истории дополнительные материалы и оборудование не используются.

Результаты экзаменов станут известны участникам не позднее 21 июня. Установленный Рособрнадзором минимальный порог для поступления в вузы: история – 32 балла, физика – 36 баллов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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