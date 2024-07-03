В Севастополе выпустили «в жизнь» участников образовательного проекта «Служу Отечеству»

На площадке городской Точки кипения в торжественной обстановке участникам и ветеранам СВО вручили сертификаты об освоении образовательной программы в рамках проекта «Служу Отечеству». Участие в мероприятии приняли директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова и директор Комитета семей и воинов Отечества в Севастополе Виктория Тупчаненко.
Обучение проходило в течение шести недель, во время которых участники образовательного проекта познакомились с основными техниками и навыками ораторского мастерства, узнали, как правильно формулировать свою речь, использовать жесты, интонацию. Кроме того, лекторы Общества «Знание» проводили тематические мастер-классы и делились рекомендациями о том, как уверенно выступать перед аудиторией, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
После завершения обучения ветеранов СВО ждут выступления перед школьниками, студентами и другими жителями города Севастополя, где они уже непосредственно на практике применят свои новые навыки и знания, приобретенные в ходе обучения. Это станет еще одним важным этапом проекта «Служу Отечеству».
Основой лекционного материала станет сборник графических новелл «Герои спецоперации», разработанный Российским обществом «Знание».
Директор Комитета семей и воинов Отечества Виктория Тупчаненко поблагодарила ребят за активное участие и стремление к самосовершенствованию.
Вы – будущие лидеры, которые будут вдохновлять и вести за собой. Навыки, полученные в ходе проекта, станут надежным фундаментом для патриотического воспитания нашей молодежи, – отметила она.
Напомним, программа «Служу Отечеству» – новый образовательный проект, получивший грантовую поддержку от Правительства Севастополя, реализуется Обществом «Знание» и Комитетом семей и воинов Отечества в Севастополе.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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