В Севастополе выпустили «в жизнь» участников образовательного проекта «Служу Отечеству»

На площадке городской Точки кипения в торжественной обстановке участникам и ветеранам СВО вручили сертификаты об освоении образовательной программы в рамках проекта «Служу Отечеству». Участие в мероприятии приняли директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова и директор Комитета семей и воинов Отечества в Севастополе Виктория Тупчаненко.

Обучение проходило в течение шести недель, во время которых участники образовательного проекта познакомились с основными техниками и навыками ораторского мастерства, узнали, как правильно формулировать свою речь, использовать жесты, интонацию. Кроме того, лекторы Общества «Знание» проводили тематические мастер-классы и делились рекомендациями о том, как уверенно выступать перед аудиторией, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

После завершения обучения ветеранов СВО ждут выступления перед школьниками, студентами и другими жителями города Севастополя, где они уже непосредственно на практике применят свои новые навыки и знания, приобретенные в ходе обучения. Это станет еще одним важным этапом проекта «Служу Отечеству».

Основой лекционного материала станет сборник графических новелл «Герои спецоперации», разработанный Российским обществом «Знание».

Как отметила Анна Глухова, сейчас молодёжь города сможет непосредственно от первого лица узнавать о героях нашего времени. Это серьезная и важная работа в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.

Директор Комитета семей и воинов Отечества Виктория Тупчаненко поблагодарила ребят за активное участие и стремление к самосовершенствованию.

Вы – будущие лидеры, которые будут вдохновлять и вести за собой. Навыки, полученные в ходе проекта, станут надежным фундаментом для патриотического воспитания нашей молодежи, – отметила она.

Напомним, программа «Служу Отечеству» – новый образовательный проект, получивший грантовую поддержку от Правительства Севастополя, реализуется Обществом «Знание» и Комитетом семей и воинов Отечества в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя