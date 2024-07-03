Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе выпустили «в жизнь» участников образовательного проекта «Служу Отечеству»
актуально в республике
В Севастополе выпустили «в жизнь» участников образовательного проекта «Служу Отечеству»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе выпустили «в жизнь» участников образовательного проекта «Служу Отечеству»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:48 03.07.2024

На площадке городской Точки кипения в торжественной обстановке участникам и ветеранам СВО вручили сертификаты об освоении образовательной программы в рамках проекта «Служу Отечеству». Участие в мероприятии приняли директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова и директор Комитета семей и воинов Отечества в Севастополе Виктория Тупчаненко.

Обучение проходило в течение шести недель, во время которых участники образовательного проекта познакомились с основными техниками и навыками ораторского мастерства, узнали, как правильно формулировать свою речь, использовать жесты, интонацию. Кроме того, лекторы Общества «Знание» проводили тематические мастер-классы и делились рекомендациями о том, как уверенно выступать перед аудиторией, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

После завершения обучения ветеранов СВО ждут выступления перед школьниками, студентами и другими жителями города Севастополя, где они уже непосредственно на практике применят свои новые навыки и знания, приобретенные в ходе обучения. Это станет еще одним важным этапом проекта «Служу Отечеству».

Узнайте больше:  Участниками Фестиваля Дня молодёжи в Севастополе стали более 1200 человек

Основой лекционного материала станет сборник графических новелл «Герои спецоперации», разработанный Российским обществом «Знание».

Как отметила Анна Глухова, сейчас молодёжь города сможет непосредственно от первого лица узнавать о героях нашего времени.  Это серьезная и важная работа в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.

Директор Комитета семей и воинов Отечества Виктория Тупчаненко поблагодарила ребят за активное участие и стремление к самосовершенствованию.

Вы – будущие лидеры, которые будут вдохновлять и вести за собой. Навыки, полученные в ходе проекта, станут надежным фундаментом для патриотического воспитания нашей молодежи, – отметила она.

Напомним, программа «Служу Отечеству» – новый образовательный проект, получивший грантовую поддержку от Правительства Севастополя, реализуется Обществом «Знание» и Комитетом семей и воинов Отечества в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.