В Севастополе выросло количество обращений пациентов с симптомами ОРВИ

В Севастополе существенно выросло количество обращений пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Только в первой городской больнице врачей на дом вызывают более 1 300 пациентов ежедневно. Часть заболевших обращается в поликлиники, в связи с чем образуются очереди возле кабинетов неотложной помощи.

Статистика и врачебная практика показывают, что самое большое скопление людей в поликлиниках образуется по понедельникам, в основном до полудня. В целях разделения потоков здоровых людей и пациентов с температурой, открыты кабинеты неотложной помощи – для взрослых на улице Юмашева, 4а (здание бывшей женской консультации № 1) и для детей на проспекте Гагарина, 17В (здание бывшего родильного дома № 1). Они работают без выходных с 8:00 до 20:00. Врачи осматривают пациентов, берут тесты на коронавирус и назначают лечение. Предварительная запись для обращения в амбулаторный пункт не требуется, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кабинеты неотложной помощи работают во всех поликлиниках города. В большинстве из них врачи принимают пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа не только в будни, но и в выходные. Обращаем ваше внимание, что в вечернее время по будням, а также в субботу и воскресенье очереди в поликлиниках значительно меньше, чем в утренние часы рабочих дней.

Полный график работы кабинетов неотложной помощи размещен на сайте департамента здравоохранения: https://sevdz.ru/media/neotlozhnaya-pomoshch-v-sevastopole/ .

В случае, если температура превышает 38 градусов, следует остаться дома и вызвать врача. Также посещать поликлиники не следует беременным и лицам старше 60 лет – им рекомендована самоизоляция. При резком ухудшении состояния следует вызвать скорую помощь по телефону 103.