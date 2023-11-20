В Севастополе выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

В Севастополе за девять месяцев 2023 года, сообщает «Севастопольская газета» , выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 16,3%.

МВД России подготовило отчет о преступности в России за три квартала текущего года. В целом по стране за январь-сентябрь преступность уменьшилась на 1,8%, стало меньше погибших. Но статистика по Севастополю пока не радует.

Так, в отчете говорится, что в Севастополе за этот период зарегистрировано 4935 преступлений, темпы прироста составили 2,7%. Из них тяжких и особо тяжких — 1399, а это 28,3 % из всех преступлений. Общий показатель раскрываемости достигает 53,5%, а по тяжким и особо тяжким — около 51%, то есть чуть больше половины.

Дистанционных и телефонных мошенников тоже стало больше. Прирост составил почти 65%.

На 8,8% выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось количество закладчиков.

Дети пьют и совершают преступления

На этой неделе в прокуратуре Севастополя прошло межведомственное заседание по вопросам профилактики преступности среди подростков. Прокурор города Максим Жук акцентировал внимание на росте количества детей, привлеченных к уголовной ответственности. За 10 месяцев текущего года подростки совершили 65 преступлений. В каждом седьмом случае несовершеннолетний нарушитель находился в состоянии опьянения. Зафиксировано 157 случаев самовольных уходов детей из семей или социальных учреждений.

Вместе с тем, удалось добиться снижения на 1,5% числа преступлений, совершенных в отношении детей. Вполовину сократилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

М.Жук указал на недостаточность мер, принимаемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями образования, органами опеки и соцзащиты. Также он потребовал усилить профилактику вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.

источник: «Севастопольская газета»