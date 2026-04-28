В Севастополе высадили более 220 тысяч саженцев пекинской капусты

Крупные сельскохозяйственные производители Севастополя приступили к масштабной посадке овощных культур. На площади более 2 гектаров фермерским хозяйством индивидуального предпринимателя Забияки Никиты размещено свыше 220 тысяч саженцев пекинской капусты сортов «Натсуки» и «Табалуга».

Проект реализуется при поддержке государственных субсидий и направлен на укрепление продовольственной безопасности Севастополя, а также на развитие местного аграрного производства.

Планируемый сбор урожая ожидается через 50–70 дней после высадки. Для обеспечения оптимальных условий роста и сохранения влаги мы применяем систему капельного орошения, которую в ближайшее время дополним установкой верхнего полива. Ожидаемый объём собранной продукции составит от 180 до 220 тонн. Уже в осенний период планируется перейти к прямому посеву на площади около 5 гектаров, что позволит значительно увеличить производственные мощности и обеспечить непрерывность поставок продукции в торговые сети, — рассказал предприниматель Никита Забияка.

Развитие проекта стало возможным благодаря его победе в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» в 2024 году. Субсидия в размере 3,8 млн рублей была направлена на приобретение специализированной техники: механической сеялки для мини-салатов и навесного комбайна для уборки зелёных листовых овощей.

В 2025 году хозяйство уже собрало 84 тонны пекинской капусты, продукция которой успешно реализуется в Севастополе, Республике Крым, Москве, Нижнем Новгороде и Оренбурге.

Программу по развитию малого агробизнеса в Севастополе мы продолжаем и в 2026 году. На господдержку всех малых форм хозяйствования в текущем году предусмотрено более 8 млн рублей. Представить свои стартовые проекты могут физические лица и индивидуальные предприниматели. Начало отбора будет анонсироваться на сайте Правительства Севастополя и департамента, — отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Евгений Бодров.

В самом хозяйстве отмечают, что приобретённая техника позволила не только механизировать выращивание пекинской капусты, но и расширить ассортимент производимой продукции. Сегодня в севообороте также находятся шпинат, руккола, мангольд и салат «Айсберг».

Напомним, за период с 2019 по 2025 год в Севастополе было предоставлено 18 грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Общий объём государственной поддержки составил почти 50 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя