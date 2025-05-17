В Севастополе высадили кедры — в рамках проекта «Кедры Великой Победы»

Севастополь присоединился к проекту «Кедры Великой Победы» — на площади Корабела Бутомы высадили пять молодых кедров.

Как обычно за свежевысаженными деревьями нужен усиленный уход. Мы сейчас их разместили, сформировали лунки и обильно пролили. Теперь каждые три дня будем поливать в течение месяца. Как только деревца укрепятся в почве корнями, нужно будет их удобрить и продолжить поливы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка открытого грунта ГБУ «Парки и скверы» Татьяну Мошан.

Кедры высажены в память о погибших военкорах во время Великой Отечественной войны и современности.

С информацией обо всех журналистах, отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга в наши дни, можно ознакомиться на сайте галереяпамяти.сжр.рф.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя