Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе высаживают тюльпаны — к весне готовятся

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе началась подготовка к весеннему сезону - городские службы приступили к высадке тюльпанов. Ход работ проконтролировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. «Помимо того, что мы готовимся к зиме, к Новому году, в городе также начинается подготовка к весне. Мы сегодня приступили к высадке луковичных растений – тюльпанов, которые так полюбились горожанам. В планах у нас развивать инфраструктуру. За 2021 год высажено 452 тысячи зеленых насаждений. Уже есть порядка 2 500 квадратных метров газонов, 1 500 роз, 15 тысяч многолетних и 270 тысяч однолетних декоративных растений. В 2022 году планируем увеличивать эти показатели», – отметил Евгений Горлов. Время высадки луковичных растений выбрано с учетом периода формирования корневой системы. Практика такой высадки применяется уже на протяжении двух лет. «Для весеннего оформления Севастополя в 2022 году в этом году мы посадим порядка 167 тысяч луковичных растений. В их числе и новые сорта, и те сорта, которые хорошо себя показали в прошлом году», – рассказала начальник производственно-технического отдела учреждения «Парки и скверы» Елена Татаринцева. Сорта специалисты выбирали с учетом продолжительности цветения, устойчивости бутона. Среди критериев также насыщенность цвета - оранжевого, красного, желтого, лилового, малинового и других. На Приморском бульваре высадят тюльпаны двух видов с одновременным цветением. Рисунок из цветов будет выполнен в виде полос – от нежно-розового к ярко-малиновому и от лимонного к оранжевому. Также директор департамента городского хозяйства обратился к горожанам с просьбой не извлекать из земли луковичные растения и призвал обращать внимание на такие случаи. «У нас камеры наблюдения за этим следят. Напоминаем, что это воровство. Не хотим привлекать никого к ответственности, но хотим, чтобы город расцвел и стал привлекательной зоной для всех, поэтому за этим будем тщательно следить», – акцентировал внимание Евгений Горлов. Он также отметил, что в 2022 году планируется увеличить количество зеленых насаждений до 521 тысячи, а также удвоить площадь газонов - до 5 тысяч квадратных метров.

В Севастополе высаживают тюльпаны — к весне готовятся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 07.12.2021

В Севастополе началась подготовка к весеннему сезону — городские службы приступили к высадке тюльпанов.

Помимо того, что мы готовимся к зиме, к Новому году, в городе также начинается подготовка к весне. Мы сегодня приступили к высадке луковичных растений – тюльпанов, которые так полюбились горожанам. В планах у нас развивать инфраструктуру. За 2021 год высажено 452 тысячи зеленых насаждений. Уже есть порядка 2 500 квадратных метров газонов, 1 500 роз, 15 тысяч многолетних и 270 тысяч однолетних декоративных растений. В 2022 году планируем увеличивать эти показатели, — и цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Время высадки луковичных растений выбрано с учетом периода формирования корневой системы. Практика такой высадки применяется уже на протяжении двух лет.

Для весеннего оформления Севастополя в 2022 году в этом году мы посадим порядка 167 тысяч луковичных растений. В их числе и новые сорта, и те сорта, которые хорошо себя показали в прошлом году, – отмечает начальник производственно-технического отдела учреждения «Парки и скверы» Елена Татаринцева. 

В Севастополе началась подготовка к весеннему сезону - городские службы приступили к высадке тюльпанов. Ход работ проконтролировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. «Помимо того, что мы готовимся к зиме, к Новому году, в городе также начинается подготовка к весне. Мы сегодня приступили к высадке луковичных растений – тюльпанов, которые так полюбились горожанам. В планах у нас развивать инфраструктуру. За 2021 год высажено 452 тысячи зеленых насаждений. Уже есть порядка 2 500 квадратных метров газонов, 1 500 роз, 15 тысяч многолетних и 270 тысяч однолетних декоративных растений. В 2022 году планируем увеличивать эти показатели», – отметил Евгений Горлов. Время высадки луковичных растений выбрано с учетом периода формирования корневой системы. Практика такой высадки применяется уже на протяжении двух лет. «Для весеннего оформления Севастополя в 2022 году в этом году мы посадим порядка 167 тысяч луковичных растений. В их числе и новые сорта, и те сорта, которые хорошо себя показали в прошлом году», – рассказала начальник производственно-технического отдела учреждения «Парки и скверы» Елена Татаринцева. Сорта специалисты выбирали с учетом продолжительности цветения, устойчивости бутона. Среди критериев также насыщенность цвета - оранжевого, красного, желтого, лилового, малинового и других. На Приморском бульваре высадят тюльпаны двух видов с одновременным цветением. Рисунок из цветов будет выполнен в виде полос – от нежно-розового к ярко-малиновому и от лимонного к оранжевому. Также директор департамента городского хозяйства обратился к горожанам с просьбой не извлекать из земли луковичные растения и призвал обращать внимание на такие случаи. «У нас камеры наблюдения за этим следят. Напоминаем, что это воровство. Не хотим привлекать никого к ответственности, но хотим, чтобы город расцвел и стал привлекательной зоной для всех, поэтому за этим будем тщательно следить», – акцентировал внимание Евгений Горлов. Он также отметил, что в 2022 году планируется увеличить количество зеленых насаждений до 521 тысячи, а также удвоить площадь газонов - до 5 тысяч квадратных метров.

Сорта специалисты выбирали с учетом продолжительности цветения, устойчивости бутона. Среди критериев также насыщенность цвета — оранжевого, красного, желтого, лилового, малинового и других.

На Приморском бульваре высадят тюльпаны двух видов с одновременным цветением. Рисунок из цветов будет выполнен в виде полос – от нежно-розового к ярко-малиновому и от лимонного к оранжевому.

Также директор департамента городского хозяйства обратился к горожанам с просьбой не извлекать из земли луковичные растения и призвал обращать внимание на такие случаи.

У нас камеры наблюдения за этим следят. Напоминаем, что это воровство. Не хотим привлекать никого к ответственности, но хотим, чтобы город расцвел и стал привлекательной зоной для всех, поэтому за этим будем тщательно следить, – акцентировал внимание Евгений Горлов.

Он также отметил, что в 2022 году планируется увеличить количество зеленых насаждений до 521 тысячи, а также удвоить площадь газонов — до 5 тысяч квадратных метров.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе высаживают тюльпаны - к весне готовятся

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.