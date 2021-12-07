В Севастополе высаживают тюльпаны — к весне готовятся

В Севастополе началась подготовка к весеннему сезону — городские службы приступили к высадке тюльпанов.

Помимо того, что мы готовимся к зиме, к Новому году, в городе также начинается подготовка к весне. Мы сегодня приступили к высадке луковичных растений – тюльпанов, которые так полюбились горожанам. В планах у нас развивать инфраструктуру. За 2021 год высажено 452 тысячи зеленых насаждений. Уже есть порядка 2 500 квадратных метров газонов, 1 500 роз, 15 тысяч многолетних и 270 тысяч однолетних декоративных растений. В 2022 году планируем увеличивать эти показатели, — и цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Время высадки луковичных растений выбрано с учетом периода формирования корневой системы. Практика такой высадки применяется уже на протяжении двух лет.

Для весеннего оформления Севастополя в 2022 году в этом году мы посадим порядка 167 тысяч луковичных растений. В их числе и новые сорта, и те сорта, которые хорошо себя показали в прошлом году, – отмечает начальник производственно-технического отдела учреждения «Парки и скверы» Елена Татаринцева.

Сорта специалисты выбирали с учетом продолжительности цветения, устойчивости бутона. Среди критериев также насыщенность цвета — оранжевого, красного, желтого, лилового, малинового и других.

На Приморском бульваре высадят тюльпаны двух видов с одновременным цветением. Рисунок из цветов будет выполнен в виде полос – от нежно-розового к ярко-малиновому и от лимонного к оранжевому.

Также директор департамента городского хозяйства обратился к горожанам с просьбой не извлекать из земли луковичные растения и призвал обращать внимание на такие случаи.

У нас камеры наблюдения за этим следят. Напоминаем, что это воровство. Не хотим привлекать никого к ответственности, но хотим, чтобы город расцвел и стал привлекательной зоной для всех, поэтому за этим будем тщательно следить, – акцентировал внимание Евгений Горлов.

Он также отметил, что в 2022 году планируется увеличить количество зеленых насаждений до 521 тысячи, а также удвоить площадь газонов — до 5 тысяч квадратных метров.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя