В Севастополе высотки на ул. Тараса Шевченко, 19-Б не будет — строительство отменено

Правительство Севастополя отменило документацию, по планировке территории предусматривающую строительство высотки на ул. Тараса Шевченко,19-Б.

Основанием для отмены послужило то, что документация на строительство затрагивала интересы и права не только правообладателя земельного участка, но и землепользователей и собственников недвижимости прилегающих территорий, с которыми не было проведено согласования по поводу перспективы развития данной территории, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Данный участок, по словам и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, не является собственностью, и находится в аренде под автостоянку.