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В Севастополе высотки на ул. Тараса Шевченко, 19-Б не будет - строительство отменено
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе высотки на ул. Тараса Шевченко, 19-Б не будет — строительство отменено

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:21 30.01.2020

Правительство Севастополя отменило документацию, по планировке территории предусматривающую строительство высотки на ул. Тараса Шевченко,19-Б.

Основанием для отмены послужило то, что документация на строительство затрагивала интересы и права не только правообладателя земельного участка, но и землепользователей и собственников недвижимости прилегающих территорий, с которыми не было проведено согласования по поводу перспективы развития данной территории, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Данный участок, по словам и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, не является собственностью, и находится в аренде под автостоянку.

По многочисленным обращениям граждан, мы убираем возможность строительства многоквартирного жилого дома. Следующим шагом должна быть разработка проекта планировки территории, где будет обозначено, что в данных границах можно сделать общественное пространство. Если правообладатель готов будет реализовать такой проект, мы рассмотрим предложения, – прокомментировал ситуацию врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе высотки на ул. Тараса Шевченко, 19-Б не будет - строительство отменено

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