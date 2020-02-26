В Севастополе выставка «250 лет Российским бумажным деньгам» с 25 февраля обосновалась в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого.

Экспозиция приурочена к 250-летию со дня введения в обращение в России первых бумажных денежных знаков – ассигнаций. К этой дате Центральный банк Российской Федерации проводит фотовыставку на площадках страны. Экспозиция ориентирована на самую широкую аудиторию, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России.

Двести пятьдесят лет назад в России появились бумажные деньги, очень скоро ставшие неотъемлемой частью денежного обращения. Первые купюры – ассигнации, а затем и кредитные билеты прочно вошли в народную память, попав на страницы многих известных литературных произведений.

Сегодня мы и не представляем жизнь без бумажных денег. Между тем купюры – это не только платежные знаки. Многие из них – подлинные произведения искусства. Представляя отдельные образцы из собрания Музейно-экспозиционного фонда Центрального банка РФ, мы стремимся показать через них богатую историю страны, — заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

В основе экспозиции – фотографии бумажных денежных знаков разного достоинства, начиная с 1794 года по настоящее время. Фотографии дополнены короткими интересными историями, которые отражают хронологию появления и «хождения» банкнот.

Выставку сопровождают экскурсии для групповых и индивидуальных посетителей, а также тематический просветительский лекторий Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» с лекциями «Мастера денег. Альфонс Муха» и «Аксессуары и их деньги» (Из цикла «Кабинет диковинных вещей»).

фото: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России