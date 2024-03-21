В Севастополе выявили факт противоправного деяния автоинспекторов. Речь о взятке

Сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по г. Севастополю в результате комплекса мероприятий выявили факт противоправного деяния, совершённого двумя сотрудниками полиции.
Предварительно установлено, что два сотрудника регионального УГИБДД получили незаконное денежное вознаграждение от местного жителя за непривлечение к административной ответственности за нарушение ПДД. Выполняя возложенные на них служебные обязанности, сотрудники установили, что водитель, двигаясь на автомобиле Nissan Pathfinder допустил столкновение с припаркованным вдоль проезжей части автомобилем Chevrolet Niva, после чего скрылся с места ДТП. С целью избежать предусмотренную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения правонарушитель передал через посредника автоинспекторам 50 тысяч рублей в качестве взятки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
На основании собранных оперативниками материалов принято процессуальное решение.
При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
источник: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД Росии в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД Росии в Севастополе