В Севастополе выявили факт противоправного деяния автоинспекторов. Речь о взятке

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

источник: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю