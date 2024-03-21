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В Севастополе выявили факт противоправного деяния автоинспекторов. Речь о взятке

В Севастополе выявили факт противоправного деяния автоинспекторов. Речь о взятке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:35 21.03.2024

Сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по г. Севастополю в результате комплекса мероприятий выявили факт противоправного деяния, совершённого двумя сотрудниками полиции.

Предварительно установлено, что два сотрудника регионального УГИБДД получили незаконное денежное вознаграждение от местного жителя за непривлечение к административной ответственности за нарушение ПДД. Выполняя возложенные на них служебные обязанности, сотрудники установили, что водитель, двигаясь на автомобиле Nissan Pathfinder допустил столкновение с припаркованным вдоль проезжей части автомобилем Chevrolet Niva, после чего скрылся с места ДТП. С целью избежать предусмотренную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения правонарушитель передал через посредника автоинспекторам 50 тысяч рублей в качестве взятки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На основании собранных оперативниками материалов принято процессуальное решение.

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При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

источник: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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