В Севастополе выявили иностранца, пытавшегося легализоваться под изменёнными данными

Сотрудником отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по г. Севастополю в ходе дактилоскопирования и проверки по информационным базам МВД 45-летнего гражданина Армении было установлено, что иностранец ранее подвергался выдворению в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Он покинул территорию Российской Федерации, после чего в отношении него в установленном законом порядке было принято решения о неразрешении въезда на территорию страны. Иностранец, выехав на родину, сменил фамилию и отчество и вновь заехал в нашу страну по измененным установочным данным, с целью легализовать свое положение в Российской Федерации. Благодаря оперативным проверкам, проводимым сотрудниками полиции, правонарушитель был выявлен и привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По решению суда мигрант признан виновным и подвергнут выдворению с территории страны в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

В ближайшее время иностранец будет отправлен на родину и не сможет въехать в Россию ближайшие 10 лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю