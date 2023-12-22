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В Севастополе выявили нарушения в деятельности ветеринарных лабораторий на рынках города

В Севастополе выявили нарушения в деятельности ветеринарных лабораторий на рынках города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:32 22.12.2023

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Россельхознадзора проверила исполнение требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии на рынках города.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности государственных ветеринарных лабораторий ГБУ «Севветцентр» на рынках «Кольцо», «Центральный» и «Чайка». Установлено, что вопреки требованиям закона в журналы ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока, сырых сливок и молочных продуктов не вносились сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Природоохранная прокуратура внесла начальнику ГБУ «Севветцентр» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

После вмешательства надзорного ведомства три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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