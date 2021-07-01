В Севастополе взрывотехники Росгвардии обследовали 250-килограммовую авиабомбу

Сотрудники ОМОН «Беркут» Управления координации деятельности подразделений Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, обследовали 250-килограммовую фугасную авиационную бомбу периода войны, обнаруженную в ходе земляных работ.

О найденном в окрестностях станции «Мекензиевы горы» подозрительном предмете, по внешним признакам похожем на боеприпас, в правоохранительные органы сообщили рабочие. Прибывшие на место специалисты ОМОН Росгвардии провели обследование и установили, что это 250-килограммовая фугасная авиабомба SD-250 времен войны, со взрывателем. Взрывотехники спецподразделения Росгвардии по завершению идентификации боеприпаса, проведенной с соблюдением всех мер безопасности, передали информацию о взрывоопасном предмете в Главное Управление МЧС России по г. Севастополю для последующей его утилизации, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

