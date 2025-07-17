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В Севастополе взяли под стражу подозреваемого в совершении изнасилований
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе взяли под стражу подозреваемого в совершении изнасилований

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:19 17.07.2025

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим).

По версии следствия преступления были совершены на пр. Октябрьской Революции около 4 утра 10 июля и около 1 часа ночи 11 июля 2025 года. Потерпевшими в обоих случаях были женщины, которых обвиняемый случайно встретил на улице. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины и задержали его. Расследование проводится органами следственного комитета. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя Гагаринский районный суд г. Севастополя заключил обвиняемого под стражу на период следствия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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