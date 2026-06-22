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В Севастополе за день произошло не менее десятка землетрясений
фото: © РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

В Севастополе за день произошло не менее десятка землетрясений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:14 22.06.2026

В понедельник, 22 июня, не менее 10 землетрясений произошло в Чёрном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя. Сейсмическая активность продолжается. Подробности – в материале РИА Новости Крым.

Севастополь трясет

Первое землетрясение магнитудой 3.6 было зафиксировано в 05:09 по местному времени. Оно произошло в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). За ним последовали еще четыре подземных толчка меньшей магнитуды – в период с 05:27 до 07:11.

Повторные подземные толчки у побережья полуострова зарегистрировали в 08:48. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.

Позже, в 14:07, у берегов Севастополя зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. По данным EMSC, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 км от города.

По данным Крымской сейсмической сети, три из всех произошедших сегодня в Черном море землетрясений были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.

Без пострадавших

Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.

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Продолжаем мониторить ситуацию, не исключена вероятность повторных толчков, сохраняйте спокойствие и помните о правилах поведения во время землетрясения, — отметила Марина Бондарь.

Другие землетрясения

Кроме того, стало известно, что в 06:14 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.6 на расстоянии 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния. Оно также было зафиксировано в Черном море.
Ранее более 10 мощных землетрясений произошли у берегов Камчатки. Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, магнитуда самого сильного толчка достигала 6.9, эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 183 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Эвакуация населения не проводилась

Мнение эксперта

Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.

источник: РИА Новости Крым 

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