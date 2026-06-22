В Севастополе за день произошло не менее десятка землетрясений

Первое землетрясение магнитудой 3.6 было зафиксировано в 05:09 по местному времени. Оно произошло в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). За ним последовали еще четыре подземных толчка меньшей магнитуды – в период с 05:27 до 07:11.

Повторные подземные толчки у побережья полуострова зарегистрировали в 08:48. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.

Позже, в 14:07, у берегов Севастополя зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. По данным EMSC, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 км от города.

По данным Крымской сейсмической сети, три из всех произошедших сегодня в Черном море землетрясений были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.