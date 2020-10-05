В Севастополе за два последних дня – свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 4 октября в Севастополе было зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом, в понедельник, 5 октября – 28. Динамика заболеваний представлена на диаграммах.

Заболевшие – люди в возрасте от 21 года до 88 лет, причем только шестеро – не местные.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 135 человек. В настоящий момент в стационарах находится 323 человека. Выздоровели 711 человек, 29 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 265 человек, в городской больнице № 9 – 232. Под наблюдением по месту жительства – 421 человек.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.