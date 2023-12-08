В Севастополе за махинации с недвижимостью будут судить мошенницу. Скрывалась от правосудия 6 лет

В Севастополе перед судом предстанет участница организованной преступной группы, находившаяся в розыске с 2017 года за мошеннические схемы с жильем граждан.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней гражданки, обвиняемой в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что в 2015 году житель Севастополя, являющийся гражданином Армении, создал организованную группу из восьми человек для незаконного завладения и перепродажи недвижимости, земельных участков и легализации вырученных за это денежных средств.

Преступная группа действовала по четко разработанной схеме и отведенным ролям: собирались персональные данные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливались на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Сообщники выступали в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделок по купле-продаже жилья, подавались подложные документы в многофункциональный центр для регистрации сделки купли-продажи, — рассказали «схеме» следователи.

В такой связке подельники незаконно приобрели право и продали квартиру в доме по улице Колобова, земельный участок на улице Пехотной с имеющимся на нем кафе и участок по улице Сельской. Причем имущество перепродавалось несколько раз, конечными покупателями выступали добросовестные граждане, ничего не подозревающие о преступных схемах. Ущерб гражданам от деятельности группы был оценен на сумму почти в 12 миллионов рублей.

По результатам совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД города Севастополя, организатор и основные фигуранты были задержаны. По результатам расследования судом в 2018 году, в зависимости от содеянного, они были признаны виновными в организации мошенничеств, покушении на таковые преступления, организацию отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления и приговорены к различным срокам наказания.

Еще одна участница организованной преступной группы скрылась от правоохранительных органов и в 2017 году была объявлена в розыск по обвинению в покушении на мошенничество за попытку переоформить на себя и в дальнейшем продать участок по улице Дубравной. Однако довести свой преступный умысел подельники до конца не смогли, получив отказ в регистрации права в Севреестре.

Обвиняемую задержали в октябре текущего года на территории Краснодарского края сотрудники УМВД России по городу Севастополю. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, — подытожили в Следкоме.