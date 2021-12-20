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В Севастополе за минувшие сутки – 108 случаев заражения коронавирусом

В Севастополе за минувшие сутки – 108 случаев заражения коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:12 20.12.2021

По состоянию на 20 декабря в Севастополе зарегистрированы 108 новых случаев заболевания COVID-19. 36 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 68 и 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 007 человек. В настоящий момент выздоровели 48 348 человек, 1 808 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано, — сообщили в городском правительстве.

На утро 19 декабря сделали прививку от коронавируса 267 600 севастопольцев. Второй этап вакцинации прошли 250 503 горожанина. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 20 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В Севастополе за минувшие сутки – 108 случаев заражения коронавирусом

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