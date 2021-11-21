В Севастополе за минувшие сутки 337 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 21 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19. 665 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 52 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 46 358 человек. В настоящий момент выздоровели 39 629 человек, 1 590 умерли.

На утро 21 ноября сделали прививку от коронавируса 226 297 человек. Второй этап вакцинации прошли 191 960 севастопольцев. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.