В Севастополе за минувшие сутки в море погиб дин человек, еще один спасен

Спасатели предупреждают: купаться в шторм — опасно.

На море в Севастополе — шторм 4 балла. Увещевания и предупреждения спасателей пока не слишком-то действуют на отдыхающих. Не останавливают «пловцов» и примеры. Накануне спасателям удалось спасти мужчину, совершившего «заплыв» на пляже Парка Победы. Он заплыл за буйки, а на обратную дорогу сил не хватило. Мужчину поднял и вернул на берег катер спасательной службы пляжа «Омега».

К сожалению, спасатели не смогли помочь еще одному отдыхающему. На пляже «дикой» Омеги человеку стало плохо в воде. Медики «Скорой» зафиксировали смерть.

Анализ фактов гибели людей на водных объектах Севастополя за период с 2016 по 2019 год позволяет заключить, что все эти печальные происшествия случились либо на так называемых «диких» пляжах, либо в потенциально опасных местах, запрещённых для купания. Зачастую фатальным обстоятельством становилось алкогольное опьянение. Всего за указанный период погиб 61 человек. Более 200 человек спасено силами специалистов МЧС России и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя, — отметили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Обеспечение безопасного отдыха людей на воде требует строгого соблюдения простых, но важных правил:

исключите одиночные выходы на пляж;

не допускайте купания и пребывания детей у воды без контроля взрослых;

не посещайте с целью купания не оборудованное для отдыха побережье и запрещенные для купания места;

запрещено использование надувных матрасов и игрушек, автомобильных камер;

категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи;

категорически запрещается подплывать к любым судам – как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, к затопленным или частично затопленным плавсредствам – это смертельно опасно, особенно при волнении на море и сильном течении; движущиеся плавсредства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей;

не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в общественных местах купания;

не заплывайте за заградительные буйки;

ни в коем случае не купайтесь в штормовую погоду;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

в воде следует находиться не более 10-15 минут.

Помните: во время отдыха на воде и у воды нельзя пренебрегать осторожностью, дисциплиной, организованностью и ответственностью! Не подвергайте опасности свою жизнь, не рискуйте благополучием и здоровьем своих детей. Берегите себя и своих близких.