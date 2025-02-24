В Севастополе за неделю уничтожили 80 боеприпасов

Пиротехники МЧС России по Севастополю непрерывно ведут очистку региона от грозного наследия Великой Отечественной войны.

Очередной результат такой работы – ликвидация 2 артснарядов, 61 миномётной мины, 4 ручных гранат, а также 13 боеприпасов иных типов за неделю. Большую часть находок сделали в районе Федюхиных высот, где в военные годы шли ожесточённые бои.

Взрывоопасные предметы вывезли на полигон и уничтожили путём контролируемого подрыва.

Помните: обнаружив предмет, похожий на боеприпас ВОВ или современного образца, незамедлительно звони по номерам «101» или «112». Не стоит размещать в соцсетях фотографии и посты о находке. Публичные интернет-сообщества и телеграм-каналы не предназначены для приёма экстренных вызовов!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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