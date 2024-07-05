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В Севастополе за последние два часа дважды звучал сигнал «воздушной тревоги»

В Севастополе за последние два часа дважды звучал сигнал «воздушной тревоги»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:00 05.07.2024

Это не тренировка, и не сказка «Волки, волки!». Дважды за последние два часа в Севастополе звучал сигнал «Внимание всем!». Губернатор Михаил Развожаев даже рассказал о работе авиации, уничтожавшей воздушные цели над морем, на значительном расстоянии от берега. Подтверждения: что именно уничтожено, при каких обстоятельствах, пока нет.

Зато глава Севастополя пояснил столь часто подающиеся сигналы «воздушной тревоги»:

Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова.

Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги!

Вывод прост: просто так сигнал «Внимание всем!» не подается. Реагировать на него — обязательно!

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