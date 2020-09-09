В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

В этом году в Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоэтажки. Об этом сегодня в ходе контроля за выполнением ремонтных работ рассказал и. о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 300 миллионов рублей на капитальный ремонт 24 многоквартирных жилых домов. Работы уже ведутся во всех домах. Ремонтируются фасады, кровли, карнизы, откосы, различные архитектурные элементы и так далее, — сказал Горлов.

На проспекте Октябрьской революции, 56 одновременно ведутся работы и кровельного покрытия, и фасадов. Как отмечают специалисты, дом этот — большой, площадь только фасада — 43 тысячи кв. метров.

Здесь заменено уже лифтовое оборудование, отремонтированы подъезды, выполнено благоустройство – далее установим детские площадки, внутриквартальные работы. Такой комплексный подход от нас требует губернатор и на примере данного дома мы можем видеть, как эта работа выполняется. Для технического надзора мы не привлекаем сторонние организации, эти мероприятия самостоятельно выполняются фондом, что однозначно влияет на лучшее качество, – рассказал Евгений Горлов.

Ремонтные работы в эти дни также ведутся на проспекте Октябрьской революции, на ул. Большая Морская, ул.Степаняна, а также на ул. Воронина 13, Маяковского, 6, Патриса Лумумбы 5 и Суворова, 35. В правительстве Севастополя подчеркнули: все работы будут завершены до конца года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.