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В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:33 09.09.2020

В этом году в Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоэтажки. Об этом сегодня в ходе контроля за выполнением ремонтных работ рассказал и. о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 300 миллионов рублей на капитальный ремонт 24 многоквартирных жилых домов. Работы уже ведутся во всех домах. Ремонтируются фасады, кровли, карнизы, откосы, различные архитектурные элементы и так далее, — сказал Горлов.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

На проспекте Октябрьской революции, 56 одновременно ведутся работы и кровельного покрытия, и фасадов. Как отмечают специалисты, дом этот — большой, площадь только фасада — 43 тысячи кв. метров.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

Здесь заменено уже лифтовое оборудование, отремонтированы подъезды, выполнено благоустройство – далее установим детские площадки, внутриквартальные работы. Такой комплексный подход от нас требует губернатор и на примере данного дома мы можем видеть, как эта работа выполняется. Для технического надзора мы не привлекаем сторонние организации, эти мероприятия самостоятельно выполняются фондом, что однозначно влияет на лучшее качество, – рассказал Евгений Горлов.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

Ремонтные работы в эти дни также ведутся на проспекте Октябрьской революции, на ул. Большая Морская, ул.Степаняна, а также на ул. Воронина 13, Маяковского, 6, Патриса Лумумбы 5 и Суворова, 35. В правительстве Севастополя подчеркнули: все работы будут завершены до конца года.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе за счет средств федерального бюджета отремонтируют еще 24 многоквартирных дома

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