В Севастополе за шесть лет установили 144 автономных светофора

В Севастополе за 6 лет Севавтодор установил 144 автономных светофоров типа Т7 на 72 нерегулируемых пешеходных переходах.

Пешеходные светофоры типа Т7 предупреждают водителей транспортных средств о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, так как светодиоды светофора, особенно в сумеречное и ночное время, позволяют с большего расстояния увидеть пешеходный переход или перекресток и заранее обеспечить безопасный режим движения. В прошлом году светофоры Т7 были установлены в районах школ: № 39 на улице Горпищенко, № 32 на улице Б. Михайлова, гимназии № 5 в районе улицы Симонок. Кроме того, на пешеходных переходах и на остановках общественного транспорта пригородных дорог Севавтодор обустроил 40 автономно-осветительных комплексов. Система работает на солнечной энергии, не зависит от отключения электричества в штормовую погоду, нестабильности и низкокачественных электрических сетей, имеет длительный срок эксплуатации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Каждый комплекс оборудован контроллером, который передает информацию об исправности оборудования специалистам ГБУ «Севастопольский Автодор» с целью оперативного устранения дефектов.

Такие комплексы установлены в районе поворота на Ласпи,в селах Тыловое, Хмельницкое, Гончарное, Морозовка, Первомайское.

В этом году Севавтодором запланировано устройство порядка 20 светофоров Т7 у образовательных учреждений, а также 10 автономно-осветительных комплексов. Установка подобных светофоров проводится и в рамках капитального ремонта дорог. Всего в обслуживании Севавтодора находится 285 автономных осветительных, осветительно-сигнальных комплексов и светофоров Т7.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя