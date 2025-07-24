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В Севастополе за полгода выявили восемь поддельных банкнот С января по июнь 2025 года банки региона выявили и передали правоохранительным органам восемь поддельных банкнот. Это на две единицы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большая часть подделок — купюры номиналом 5000 рублей (5 шт.). Также выявлена одна тысячная купюра. Кроме поддельной национальной валюты, эксперты обнаружили и изъяли из оборота одну 100-долларовую банкноту и одну банкноту номиналом 100 Евро. Подлинность денег проверяют в любом коммерческом банке бесплатно. А с основными защитными признаками, размещенными на банкнотах, можно познакомиться в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России. Специально для детей разработана компьютерная игра «Космический детектив: тайна семи банкнот». В ней ребята в занимательной форме могут больше узнать о деньгах и признаках их подлинности.
фото: pikist.com

В Севастополе за шесть месяцев 2025 года выявили восемь поддельных банкнот

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:59 24.07.2025

С января по июнь 2025 года банки региона выявили и передали правоохранительным органам восемь поддельных банкнот. Это на две единицы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Большая часть подделок — купюры номиналом 5000 рублей (5 шт.). Также выявлена одна тысячная купюра. Кроме поддельной национальной валюты, эксперты обнаружили и изъяли из оборота одну 100-долларовую банкноту и одну банкноту номиналом 100 Евро.

Подлинность денег проверяют в любом коммерческом банке бесплатно. А с основными защитными признаками, размещенными на банкнотах, можно познакомиться в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России.

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Специально для детей разработана компьютерная игра «Космический детектив: тайна семи банкнот». В ней ребята в занимательной форме могут больше узнать о деньгах и признаках их подлинности.

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