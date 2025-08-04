В Севастополе за шесть месяцев текущего года отремонтировали 82 дороги

В рамках национальных и региональных проектов уже сделано 82 из 100 дорог, запланированных к ремонту в этом году. Это более 80% от общего объема. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил губернатору директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Оставшиеся 18 объектов будут сданы до конца сентября. В их числе – дороги регионального и межмуниципального значения, а также внутриквартальные проезды, впервые принятые на баланс и включенные в программу ремонта. Работы идут хорошими темпами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Станислава Таматаева.

В 2025 году ведется ремонт 100 объектов общей протяженностью почти 38 км, а также одного мостового сооружения длиной 119 погонных метров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Одним из ключевых направлений является ремонт внутриквартальных проездов. По поручению губернатора Михаила Развожаева в 2024 году была проведена инвентаризация дорожной сети, ранее не закрепленной за балансодержателями. На основании этих данных в 2025 году в ремонт включено 20 внутриквартальных дорог, из которых уже завершены работы на 14 объектах, – отметил Станислав Таматаев.

В рамках сотрудничества с Правительством Москвы благоустроено четыре улицы, еще две находятся в завершающей стадии. Также в рамках нацпроекта идет ремонт моста через реку Черная. С 1 августа там уже открыли движения по двум сторонам, работы продолжаются и ориентировочно будут завершены в ноябре.

С 1 августа перекрыт участок дороги по улице Челнокова в связи со строительством дороги на проспекте Античный. Здесь предусмотрено создание двухполосной дороги шириной 7,5 метров с тротуарами, велодорожкой, современными остановочными комплексами, светофорными объектами и пешеходными переходами. Уровень строительной готовности по состоянию на начало августа составляет 57%, завершение работ намечено на конец года», – уточнил руководитель профильного ведомства.

По поручению губернатора уже начата подготовка к ремонту дорог в 2026 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя