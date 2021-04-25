В Севастополе за сутки 24 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на 25 апреля в Севастополе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. 12 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека, оба в возрасте 80 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 956 человек. В настоящий момент выздоровели 12 805 человек, 608 умерли. Под наблюдением находится 314 человек.