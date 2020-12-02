В Севастополе за сутки – 69 случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших – двухмесячный ребенок.

По состоянию на утро 2 декабря в Севастополе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от двух месяцев до 90 лет.

104 человека выписаны после выздоровления. Скончались две женщины в возрасте 67 лет и 81 года и 69-летний мужчина. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4 477 человек. В настоящий момент выздоровело 4 000 человек, 126 умерло, — отметили в городском правительстве.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 137 человек, в «Изумруде» – 103. На амбулаторном лечении – 188 человек.