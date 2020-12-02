Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе за сутки – 69 случаев заражения коронавирусом

crimeapress_news

В Севастополе за сутки – 69 случаев заражения коронавирусом
Фото: ckstockphoto, pixabay.com

В Севастополе за сутки – 69 случаев заражения коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:18 02.12.2020

Среди заболевших – двухмесячный ребенок.

По состоянию на утро 2 декабря в Севастополе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от двух месяцев до 90 лет.

104 человека выписаны после выздоровления. Скончались две женщины в возрасте 67 лет и 81 года и 69-летний мужчина. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4 477 человек. В настоящий момент выздоровело 4 000 человек, 126 умерло, — отметили в городском правительстве.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 137 человек, в «Изумруде» – 103. На амбулаторном лечении – 188 человек.

 

В Севастополе за сутки – 69 случаев заражения коронавирусом

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.