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В Севастополе за сутки 73 человека заболели COVID-19
Фото: Sammy-Williams, pixabay.com

В Севастополе за сутки 73 человека заболели COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:00 09.11.2020

В Севастополе зарегистрировано 73 новых случая заражений коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в городском правительстве.

12 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  Заболевшие – местные жители в возрасте от одного (!) до 81 года. 7 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3 119 человек. В настоящий момент выздоровели 2 004 человека, 79 умерли.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 330 человек: 161 – в инфекционной больнице, 167 – в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 36 человек. На амбулаторном лечении – 680 человек.

Под наблюдением находятся 649 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе за сутки 73 человека заболели COVID-19

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